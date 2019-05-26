احتجاجات على قاساما.. ودعوة لكولينا بنهائي أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الغامبي بكاري قاساما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد يوم الجمعة المقبل.

وتسبب تعيين قاساما بموجة غضب وسخط في صفوف جمهور الترجي التونسي حامل اللقب، لتنقل الجماهير غضبها إلى صفحات التواصل الاجتماعي واصفة “الكاف” بالتواطؤ مع الوداد من خلال تعيين هذا “الحكم المنحاز” على حسب وصفهم، فهو أدار نهائي 2017 بين الأهلي والوداد وتوج فيه الأخير بعدما حقق الفوز في أرضه بهدف نظيف.

في المقابل، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الأحد عن إرسال دعوة لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “بييرلويجي كولينا”، ورئيس دائرة التحكيم بالفيفا “ماسيمو بوساكا”، لحضور النهائي، كما سيكون رئيس الاتحاد الدولي جياني انفاتينو حاضرا للحدث للعام الثاني على التوالي.

وتأمل الجامعة التونسية لكرة القدم أن تسير المباراة في أحسن صورة لتجنب المشاكل التي قد تطرأ إذا خرجت المباراة عن الروح الرياضية.

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