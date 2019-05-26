ضربة لـ”نسور قرطاج” قبل الكان

ذكرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن المنتخب التونسي تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه سيف الدين الخاوي قبل أقل من شهر على انطلاق كأس الأمم الأفريقية .

وتعرض لاعب كان الفرنسي لإصابة في مباراة فريقه أمام بوردو الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي ما يتطلب خلوده للراحه فترة تصل إلى أكثر من شهر.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن الخاوي سيعود لفريقه مارسيليا حيث كان اللاعب معاراً هذا الموسم لفريق كان، إذ يتواصل عقد اللاعب التونسي مع أولمبيك مارسيليا حتى صيف 2021.

واستدعى مدرب المنتخب التونسي آلان جيريس اللاعب ضمن قائمة ضمت 17 لاعباً محترفاً وذلك قبل إعلان القائمة النهائية والسفر إلى مصر لخوض غمار البطولة .

وتبدأ تونس مشاركتها في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة أنغولا في أول مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات مالي وموريتانيا .

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