أرسنال وتشيلسي.. عين على اللقب وأخرى على الأبطال

يحتضن ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء بين تشيلسي وأرسنال.

وسيشهد ديربي لندن إثارة كبيرة هذه المرة لأن الهدف منه هو التتويج بلقب أوروبي ربما سيكون الأول لأرسنال الذي يسعى بقيادة مدربه الإسباني أوناي أميري للتتويج باليوروبا ليغ لأنه سيكون بوابة الغانرز لبلوغ دوري أبطال أوروبا بعد فشلهم في حجز مقعد مؤهل له من خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهته سيحاول تشيلسي إنقاد موسمه الأول تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المهدد بالإقالة في حال عدم تتويجه باليوربا ليغ وسيكون هذا اللقب هو الثاني للبلوز في حال استطاع التفوق على جاره أرسنال في المباراة النهائية.

يذكر أن تشيلسي قد حجز مكانا له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن حقق المركز الثالث في البريميرليغ.

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