حرب مقاعد الأبطال حسمت في إيطاليا

حسمت المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي بعد جولة أخيرة مثيرة التحق على إثرها أتلانتا وإنتر ميلانو بيوفنتوس ونابولي ليكملوا عقد المتأهلين للشامبيونزليغ.

ميلان – سبال

عند انتهاء الشوط الأول كان ميلان متأهلا لدوري الأبطال بتعادل كل من الانتر واتلانتا، إذ كان رفاق دونا روما متفوقين على مضيفهم بهدفين لهدف، ولكن تسير الرياح بما لا تشتهي عشاق الروسنيري، حيث عدل سبال النتيجة لتصل الأخبار من خارج أرض الملعب عن تفوق انتر واتلانتا ليجد غوتزو نفسه في مأزق، فعليه تحقيق الفوز وانتظار تعثر منافسيه وكان له ذلك بهدف كيسي من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الميلان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين لكنها لم تكفِ للتأهل لدوري الأبطال ليحجز لنفسه مكانا في اليوروبا ليغ.

الإنتر- إمبولي

المباراة على الورق كانت تصب لمصلحة الإنتر خاصة أنها على الجوزيبي مياتزا ولكن إمبولي كان يحارب للابتعاد عن شبح الهبوط، لذلك لم تكن المباراة سهلة على الفريقين لينتظر الإنتر حتى بداية الشوط الثاني ليفتتح كيتا بالدي النتيجة، لكن امبولي لم يستسلم خاصة بعد أن صد حارسهم ركلة الجزاء لإيكاردي لتبدأ هجمات الضيوف التي أنتجت هدف التعادل عن طريق حامد تراوري، وفي وقت أفضلية امبولي تمكن نايغولان من إحراز الهدف الثاني الذي حجز لفريقه مكانا في دوري الأبطال.

أتلانتا – ساسولو

لم يبدأ أتلانتا المباراة كما يجب بعد أن استقبلت شباكه هدفا مبكرا منذ الدقيقة 19 عن طريق دومينيكو بيراردي، لكن اتلانتا عاد سريعا وتدارك أخطاءه قبل نهاية الشوط الأول بهدف التعادل عن طريق دوفان زاباتا ليضمن التأهل للأبطال بهدفي البخاندرو غوميز ووماريو بازليتيش.

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