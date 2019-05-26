دي ليخت يحدد موعد انتقاله المحتمل

كشف مدافع المنتخب الهولندي وفريق أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت عن موعد تحديد وجهته المقبلة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح دي ليخت أنه سيخوض مباراتين مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية ومن ثم سيحدد وجهته وفريقه الجديد، لكنه ألمح بأن بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة قوية للغاية والدوري الإسباني يعد من أهم الدوريات على مستوى العالم.

ويتابع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي .

وتلتقي هولندا مع إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في السادس من يونيو المقبل فيما سيلعب نصف النهائي الثاني بين البرتغال وسويسرا لتحديد هوية البطل في التاسع من يونيو.

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