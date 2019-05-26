قطبا البوندسليغا يتفوقان على “الكلاسيكو”

تفوق قطبا الدوري الألماني بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على عمالقة الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” بأن البايرن ودورتموند تمكنا من إبرام العديد من الصفقات قبل الدخول رسمياً في سوق الانتقالات الصيفية حيث بدأ بطل ألمانيا تحركاته في الميركاتو مبكراً لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل لينفق 118 مليون يورو في 3 صفقات .

وأبرم الفريق البافاري على تعاقده مع الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني فيما ضم الظهير الأيمن لمنتخب فرنسا وفريق شتوتجارت الألماني بينجامين بافارد مقابل 35 مليون يورو في حين وقع مع فيتي أرب قادما من هامبورغ الألماني بـ3 ملايين يورو .

ويحل بروسيا دورتموند في المركز الثاني خلف الفريق البافاري حيث أنفق قرابة 97 مليون يورو لتعاقدات الموسم الجديد بعدما فعل بند شراء المهاجم الإسباني باكو ألكاسير من برشلونة، وتعاقد مع جوليان براندت من ليفركوزن الألماني ونيكو شولز لاعب هوفنهايم وثورغان هازارد قادماً من بروسيا مونشنغلادباخ.

واحتل ريال مدريد وبرشلونة المركزين الثالث والرابع خلف قطبي البوندسليغا بعدما أنفق الفريق الملكي 95 مليون يورو فيما أنفق الفريق الكاتالوني 87 مليون يورو، وجاء وولفرهامبتون الإنجليزي المرتبة الخامسة بـ51.5 مليون يورو أنفقها لضم العديد من اللاعبين.

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