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الزمالك بطلا للكونفدرالية الأفريقية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج فريق الزمالك المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بعد أن حقق الفوز في مباراة الإياب على ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية بهدف دون رد جاء عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء وهي نفس النتيجة التي حسم بها نهضة بركان موقعة الذهاب.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بنتيجة خمسة لأربعة ليتوج بالتالي الفريق المصري بلقبه الأول في الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتفت الآن أبناء المدرب كريستيان جروس نحو البطولة المصرية التي يسعى فريق القلعة البيضاء لتتويج بلقبها بعد غياب استمر 4 مواسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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