الزمالك بطلا للكونفدرالية الأفريقية

توّج فريق الزمالك المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بعد أن حقق الفوز في مباراة الإياب على ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية بهدف دون رد جاء عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء وهي نفس النتيجة التي حسم بها نهضة بركان موقعة الذهاب.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بنتيجة خمسة لأربعة ليتوج بالتالي الفريق المصري بلقبه الأول في الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتفت الآن أبناء المدرب كريستيان جروس نحو البطولة المصرية التي يسعى فريق القلعة البيضاء لتتويج بلقبها بعد غياب استمر 4 مواسم.

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