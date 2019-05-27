النصر يواصل تحضيراته لإحتفالية الممتاز

يستعد نادي النصر ليلة الغد للاحتفال بفريقه البطل الذي توج الموسم الماضي بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

حيث اختارت إدارة النصر يوم الثالث والعشرين من رمضان موعدا للاحتفال المرتقب والذي سيشارك فيه جميع لاعبي النصر الذين ساهموا في هذا التتويج ومنهم روما وطقطق إضافة إلى توجيه إدارة النصر لدعوات خاصة للاعبين تركوا بصمتهم في الفريق منهم التونسي المهدي بن ضيف الله ولاعب الأهلي طرابلس معاذ عبود وغيرهم إذ تسعى إدارة النصر للم شمل أبناء النادي من خلال هذه الاحتفالية.

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