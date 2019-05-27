اخبار الرياضة

النصر يواصل تحضيراته لإحتفالية الممتاز

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد نادي النصر ليلة الغد للاحتفال بفريقه البطل الذي توج الموسم الماضي بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

حيث اختارت إدارة النصر يوم الثالث والعشرين من رمضان موعدا للاحتفال المرتقب والذي سيشارك فيه جميع لاعبي النصر الذين ساهموا في هذا التتويج ومنهم روما وطقطق إضافة إلى توجيه إدارة النصر لدعوات خاصة للاعبين تركوا بصمتهم في الفريق منهم التونسي المهدي بن ضيف الله ولاعب الأهلي طرابلس معاذ عبود وغيرهم إذ تسعى إدارة النصر للم شمل أبناء النادي من خلال هذه الاحتفالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك