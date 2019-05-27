اخبار الرياضة

بحضور نجوم النادي.. النصر يحتضن مهرجان الوفاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت إدارة نادي النصر في منتزه الماسة في مدينة بنغازي مهرجان الوفاء الأول للشهيد محمد إبراهيم اطوير

وتم خلال المهرجان عرض لمسيرة الفقيد إضافة إلى أجواء المباراة التكريمية التي أقيمت الأربعاء الماضي بمشاركة نجوم النصر من أجيال مختلفة كما تخللته عدة عروض فنية

وعلى هامش الحفل  تم تكريم ثلاث عشرة شخصية ممن ساهموا في مسيرة مؤسسة النصر العريق، منهم المرحوم العقيد فرج عبد الكريم الذي كان أحد الرجال الأوفياء لهذه المؤسسة العريقة إضافة إلى المرحوم محمد النوال أحد الرجال الذين أعطوا الكثير لنادي النصر

كما شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية على رأسهم لاعب القرن الكابتن فوزي العيساوي ولاعب الوسط الدولي السابق خالد حسين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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