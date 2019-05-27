بحضور نجوم النادي.. النصر يحتضن مهرجان الوفاء

نظمت إدارة نادي النصر في منتزه الماسة في مدينة بنغازي مهرجان الوفاء الأول للشهيد محمد إبراهيم اطوير

وتم خلال المهرجان عرض لمسيرة الفقيد إضافة إلى أجواء المباراة التكريمية التي أقيمت الأربعاء الماضي بمشاركة نجوم النصر من أجيال مختلفة كما تخللته عدة عروض فنية

وعلى هامش الحفل تم تكريم ثلاث عشرة شخصية ممن ساهموا في مسيرة مؤسسة النصر العريق، منهم المرحوم العقيد فرج عبد الكريم الذي كان أحد الرجال الأوفياء لهذه المؤسسة العريقة إضافة إلى المرحوم محمد النوال أحد الرجال الذين أعطوا الكثير لنادي النصر

كما شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية على رأسهم لاعب القرن الكابتن فوزي العيساوي ولاعب الوسط الدولي السابق خالد حسين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية