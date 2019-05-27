فيدرر يستهل مشواره في “رولان غاروس”

قص السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالمياً شريط مشاركته في بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بفوز سهل على الإيطالي لورينزو سونيجو بثلاث مجموعات دون مقابل .

وتمكن فيدرر من أنهاء المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، ليعود في المجموعة الثانية ويحسمها بستة لأربعة، وفي المجموعة الأخيرة بنفس النتيجة ستة لأربعة لينهي المباراة لمصلحته بسهولة والتي إستمرت لساعة وأثنتين وأربعين دقيقة

وسيلتقي فيدرر في الدور الثاني منافسه الألماني أوسكار أوته الفائز على التونسي مالك الجزيري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

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