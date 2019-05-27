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فيدرر يستهل مشواره في “رولان غاروس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قص السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالمياً شريط مشاركته في بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بفوز سهل على الإيطالي لورينزو سونيجو بثلاث مجموعات دون مقابل .

وتمكن فيدرر من أنهاء المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، ليعود في المجموعة الثانية ويحسمها بستة لأربعة، وفي المجموعة الأخيرة بنفس النتيجة ستة لأربعة لينهي المباراة لمصلحته بسهولة والتي إستمرت لساعة وأثنتين وأربعين دقيقة

وسيلتقي فيدرر في الدور الثاني منافسه الألماني أوسكار أوته الفائز على التونسي مالك الجزيري بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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