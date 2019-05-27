الترجي يستأنف التدريبات والوداد يحتج!

عاد الترجي الرياضي التونسي إلى التدريبات تحضيرا لإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل والذي سيجمعه بالوداد في ملعب رادس.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث يسعى الترجي من خلال موقعة الجمعة إلى تحقيق لقبه الرابع والثاني على التوالي في أقوى البطولات القارية ، من جهتها لم تنشر الصفحة الرسمية لنادي الوداد أي أخبار عن استعدادات فريقها واكتفت بنشر أخبار الإجراءات التي اتخذتها إدارة النادي تجاه حكم الذهاب المصري جهاد جريشة بعد أن اشتكته للكاف بسبب انحيازه للترجي حسب وصفهم.

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