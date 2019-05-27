بمشاركة 300 رياضي .. تتواصل منافسات دوري هون

من منطلق أن الاهتمام بالنشء واجب لا بد منه لبناء جيل قوي؛ جاءت فكرة إقامة دوري الفئات السنية لكرة القدم الخماسية بنادي الإخاء بهون ضمن فعاليات التظاهرة الرمضانية بالنادي.

وحرصا لتكون الفرصة سانحة لعدد كبير من هذه البراعم للمشاركة ولضمان صنع بيئة تنافسية متقاربة حسب الأعمار والإمكانات والفروق الفردية، تمت إقامة دوريين بكرة القدم على حسب مواليد اللاعبين، حيث جاء الدوري الأول للمواليد من ألفين وسبعة حتى ألفين وتسعة، بينما تشكل الدوري الثاني من مواليد ألفين وأربعة حتى ألفين وستة.

كل دوري تكون من أربعة عشر فريقا قسموا لثلاث مجموعات، يضم كل فريق عشرة لاعبين بمجموع مئة وأربعين لاعبا للدوري الواحد، وبذلك كان مجموع الدوريين ثمانية وعشرين فريقا بعدد يقارب ثلاثمئة لاعب ناشئ.

الدوريان يقامان في الفترة من بعد صلاة العصر للأول أما الفئة العمرية الأكبر بينهما فيقام من بعد صلاة التراويح مباشرة ويحظى هذان الدوريان بمتابعة كبيرة بالأخص من قبل أولياء أمور اللاعبين الناشئين الذين يحتاجون فعلا للدعم النفسي والمعنوي في مثل هذه المرحلة العمرية المهمة للرياضة.

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