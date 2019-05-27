هاميلتون يخطف الأنظار في “مونتي كارلو”

نجح السائق البريطاني لويس هاميلتون بالتتويج بسباق جائزة موناكو الكبرى المرحلة السادسة لبطولة العالم للفورمولا وان على حلبة مونتي كارلو.

وانطلق هاميلتون من الصدارة متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول فيما حصل سائق فيراري سيبستيان فيتيل على المركز الثالث وفالتيري بوتاس زميل هاميلتون على المركز الرابع .

ليواصل فريق مرسيدس هيمنته المطلقة على سباقات الموسم الحالي بتحقيقه الفوز السادس من أصل ستّة سباقات حتى الآن

ليحقق بطل العالم انتصاره السابع والسبعين في مسيرته الإحترافية في عالم الفورمولا وان والرابع له في الموسم الحالي ليتوج بجائزة موناكو للمرة الثالثة في تاريخه رافعا رصيده إلى مئة وسبع وثلاثين نقطة متقدماً بفارق سبع عشر نقطة أمام زميله بوتاس فيما جاء سباستيان فيتيل باثنتين وثمانين نقطة وفيرستابن بثماني وسبعين نقطة .

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