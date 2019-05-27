اخبار الرياضة

المروج يفوز على الطيران ببطولة بنغازي التنشيطية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق المروج الفوز على حساب الطيران بنتيجة عريضة وصلت لـ5 أهداف دون مقابل بملعب بنينا ضمن مباريات بطولة بنغازي التنشيطية التي يقيمها نادي السواحل بإشراف الاتحاد الفرعي بمدينة بنغازي.

وجاءت أهداف المروج الـ5 عن طريق مهند إمطول وعبد الله بوعقيلة وإقدورة الجحاوي ومحمد زوبي وخليفة الهادي ليتصدر فريق المروج مجموعته بتحقيقه 4 نقاط من مباراتين حيث تعادل الفريق في لقائه الأول مع الهلال بهدفين لمثلهما قبل أن يحقق فوزه الأول على الطيران.

وتقام بطولة بنغازي بمشاركة 8 فرق والهدف من إقامة البطولات التنشيطية محاربة حالة الخمول التي تمر بها الكرة الليبية عقب توقف مسابقة الدوري الممتاز في شهر أبريل الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك