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زغب أول الحاضرين في احتفالية النصر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر لاعب فريق النصر سابقا أنيس زغب طرابلس متجها إلى بنغازي للمشاركة في احتفالية الذكرى الأولى لتتويج فريق النصر بطلا لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم غدا الثلاثاء الموافق الـ23 من شهر رمضان بملعب بنينا.

ولعب أنيس زغب في فريق النصر موسم 2010 -2011 رفقة مجموعة من الأسماء الكبيرة في الفريق ومثّل ألوان النصر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي وكان وراء الهدف الأول في مباراة فريقه أمام شباب باتنة الجزائري في إياب الدوري التمهيدي.

وتشارك عدة أسماء في احتفالية النصر فعلى غرار زغب من المفترض أن يحضر المهاجم التونسي السابق لفريق النصر المهدي بن ضيف والمدافع معاذ عبود والمدرب جمال أبونوارة إضافة لمدير إدارة المنتخب الوطني السابق عادل الخمسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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