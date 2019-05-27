زغب أول الحاضرين في احتفالية النصر

غادر لاعب فريق النصر سابقا أنيس زغب طرابلس متجها إلى بنغازي للمشاركة في احتفالية الذكرى الأولى لتتويج فريق النصر بطلا لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم غدا الثلاثاء الموافق الـ23 من شهر رمضان بملعب بنينا.

ولعب أنيس زغب في فريق النصر موسم 2010 -2011 رفقة مجموعة من الأسماء الكبيرة في الفريق ومثّل ألوان النصر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي وكان وراء الهدف الأول في مباراة فريقه أمام شباب باتنة الجزائري في إياب الدوري التمهيدي.

وتشارك عدة أسماء في احتفالية النصر فعلى غرار زغب من المفترض أن يحضر المهاجم التونسي السابق لفريق النصر المهدي بن ضيف والمدافع معاذ عبود والمدرب جمال أبونوارة إضافة لمدير إدارة المنتخب الوطني السابق عادل الخمسي.

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