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رابطة مشجعي الأهلي بنغازي في إجدابيا تكرم الأساطير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرمت رابطة مشجعي النادي الأهلي بنغازي في إجدابيا أساطير النادي الذين ارتبط اسمهم بإنجازات كبيرة داخل مؤسسة المشوار الطويل.

وشمل التكريم مجموعة من الأسماء التي اشتهرت بعطائها للنادي طيلة السنوات الماضية وعلى رأسها مهاجم الأهلي بنغازي وهداف المنتخب الوطني ومدربه السابق أحمد بن صويد واللاعب الدولي السابق للنادي علي البشاري والمرافق الطبي التاريخي هاشم الفلاح.

وأكد الحضور في ختام التكريم أنّ قيادة الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع ويجب على كافة شرائح النادي من إدارة ومشجعين ولاعبين التكاتف لدعم مسيرة نهضة النادي واستقراره مستقبلا على الدوام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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