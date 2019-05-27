رابطة مشجعي الأهلي بنغازي في إجدابيا تكرم الأساطير

كرمت رابطة مشجعي النادي الأهلي بنغازي في إجدابيا أساطير النادي الذين ارتبط اسمهم بإنجازات كبيرة داخل مؤسسة المشوار الطويل.

وشمل التكريم مجموعة من الأسماء التي اشتهرت بعطائها للنادي طيلة السنوات الماضية وعلى رأسها مهاجم الأهلي بنغازي وهداف المنتخب الوطني ومدربه السابق أحمد بن صويد واللاعب الدولي السابق للنادي علي البشاري والمرافق الطبي التاريخي هاشم الفلاح.

وأكد الحضور في ختام التكريم أنّ قيادة الأهلي مسؤولية تقع على عاتق الجميع ويجب على كافة شرائح النادي من إدارة ومشجعين ولاعبين التكاتف لدعم مسيرة نهضة النادي واستقراره مستقبلا على الدوام.

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