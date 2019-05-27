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تأهل الإنتر للأبطال يقرب كونتي من تدريبه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن المدرب “أنطونيو كونتي” سيوقع على عقد تدريب الإنتر لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يقدر بحوالي 12 مليون يورو خلال الأسبوع المقبل خاصة بعد تأهل الفريق إلى دوري الأبطال عقب فوزه في الجولة الأخيرة على حساب أمبولي بهدفين مقابل هدف.

وأضافت الشبكة الإيطالية أنّ “كونتي” سيتجه رفقة المدير التنفيذي للإنتر “بيبي ماروتا” إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

ويسعى الإنتر الموسم القادم لبداية قوية عقب تجاوزه لقانون اللعب المالي النظيف بالإضافة لعائدات التأهل للأبطال والنقل التلفزيوني، ما يُمكّن الفريق من دخول سوق الانتقالات بقوة، ومنافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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