ملياردير إماراتي معروف يشتري أحد نوادي الدوري الإنجليزي بمبلغ خيالي

كشفت صحيفة “صن” أن مايك آشلي وافق على بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، مقابل 350 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 445 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد وتم إرسالها إلى رابطة الدوري الممتاز.

كما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياري جنيه استرليني العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

هذا وسبق لآشلي الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، محاولة بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007، ولم يتلق أي عروض مقبولة بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا حتى الآن.

