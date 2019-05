فنّد نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن توالياً.

حيث قال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي:

“إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتاً مع غوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد مع فريقه الحالي”.

هذا ويتولى المدرب الإسباني غوارديولا الإشراف على سيتي منذ صيف 2016، وقاده هذا الموسم إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنجلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

من جهته يبحث يوفنتوس الذي توج بطلاً للموسم الثامن توالياً، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

وكان أليغري قد فشل هذا الموسم في قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 1996، على رغم انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني.

The post ما السبب الذي يدفع اليوفي لعدم التعاقد مع غوارديولا لتدريبه؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا