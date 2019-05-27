من هم بدلاء فالفيردي لقيادة “برسا”؟. اِقرأ لتعرف

218TV|خاص

تجري اتصالات ومشاورات داخل إدارة نادي برشلونة الإسباني في إطار بحث جدي لمصير المدير الفني لفريق كرة القدم آرنستو فالفيردي الذي أخفق في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ب”رباعية مذلة” أمام نادي ليفربول الإنجليزي، قبل أن يصدم جمهوره بخسارة لقب كأس ملك إسبانيا الذي ذهب هذا الموسم إلى نادي فالنسيا، وسط ذهول إدارة النادي، وجماهير “برسا” الذين رفعوا الصوت عاليا مطالبين برحيل فالفيردي عن “كامب نو” قبل بداية الموسم الكروي المقبل، فيما تتردد عدة أسماء لخلافة فالفيردي في تدريب حامل لقب الدوري الإسباني.

ورغم أن إدارة برشلونة لم تحسم الأمر حتى الآن، ولا تقول رسميا إنها تجري مشاورات لإبعاد فالفيردي، إلا أن وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية قالت إن إدارة برشلونة قد فتحت اتصالات فعلا مع مدربين لتولي المهمة الشاقة، للاحتفاظ بلقب الدوري الموسم المقبل، إذ تتردد فعليا أسماء ثلاثة مدربين، فيما يظل هنالك اسم رابع له وَقْع السحر على جمهور “برسا”، لكن هذا الاسم لا يبدو أبدا أنه قريب من تدريب “برسا” في الموسم المقبل وهنا يظهر اسم المدير الفني لنادي ماشستر سيتي بيب غوارديولا الذي لم يفصح عن نيته ما إذا كان راغبا في مغادرة “البريميرليغ”.

الأسماء المتداولة يأتي في مقدمتها اسم المدرب السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لوران بلان، فيما يظهر أيضا اسم المدير الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني كيكي سيتيين، لكن الاسم الأكثر حظا لتدريب “برسا” في الموسم المقبل بحسب وسائل إعلام إسبانية ودولية هو المدير الفني لنادي أياكس إمستردام الهولندي إيريك تين هاغ الذي لفت الأنظار إليه ب”أداء تكتيكي” مع النادي الهولندي الذي تمكن من الوصول إلى مباراة نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتأهل توتنهام بدلا منه.

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