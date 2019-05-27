قبل معركة مدريد الأوروبية.. مَنْ “أغلى” ليفربول أم توتنهام؟

218TV|خاص

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمعرفة من سيكون بطل أبطال دوري أوروبا، إذ أصبح معلوما أن البطل سيكون إنجليزيا لأن المباراة النهائية التي سيشهدها ملعب في مدريد ستجمع نادي ليفربول ونادي توتنهام، ورغم أن النُقاد والخبراء يعطون ميزة أفضلية لوصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”، فيما يقول آخرون إن كرة القدم لا تعترف بالمنطق في اللقاءات والمواجهات الحاسمة، خصوصا إذا كانت هذه المباراة هي نهائي بطولة “كاملة الدسم” يتابعها مئات الملايين حول العالم.

ولصعوبة حسم التوقعات الفنية فقد لجأ متابعون إلى معرفة أيهما أغلى بحسب قيمة اللاعبين، إذ أعطت الأرقام تقدما كبيرا لليفربول على حساب توتنهام بأكثر من مرتين ونصف، فقيمة لاعبي نادي ليفربول ستصل إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني، فيما تصل قيمة لاعبي توتنهام إلى نحو 130 مليون جنيه إسترليني وهو فارق كبير في الأرقام، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قيمة لاعبي ليفربول قد لا تصل إلى هذا الرقم مع انطلاق صافرة حكم النهائي الأوروبي، لأن اللاعب نابي كاتا لن يلعب النهائي بسبب إصابة تأكد معها غيابه، علما أن قيمة هذا اللاعب تصل إلى نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب التقديرات والمعطيات التي تُظْهِر تفوقا لليفربول قبل أيام قليلة من النهائي الأوروبي، فإن خط هجوم ليفربول وحده يفوق قيمة لاعبي توتنهام، إذ إن ثلاثة فقط من الذين سيلعبون في خط هجوم ليفربول في النهائي الأوروبي يوم السبت المقبل تصل قيمتهم إلى نحو مائة مليون جنيه إسترليني وهم المصري محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

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