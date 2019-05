إصابة دوناروما تبعده عن المنتخب الإيطالي

يغيب الحارس الإيطالي الشاب جايلويجي دوناروما عن مباراتي منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بداعي الإصابة عقب عدم تمكنه من إكمال مباراة فريقه ميلان ونظيره سبال لحساب الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي والتي انتهت بتفوق ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووفقا لبيان الجهاز الطبي لفريق ميلان، فإن الحارس الإيطالي الشاب الذي لم يتخطَّ حاجز الـ20 عاما قد تعرض لإصابة في أوتار الساق اليمنى أجبرته على الخروج من الشوط الأول، إذ دخل الحارس الإسباني بيبا رينا بديلا له.

وأنهى ميلان موسمه في الدوري الإيطالي في الترتيب الخامس برصيد 68 نقطة وأهدر فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل واكتفى بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

