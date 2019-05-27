اخبار الرياضة

إصابة دوناروما تبعده عن المنتخب الإيطالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغيب الحارس الإيطالي الشاب جايلويجي دوناروما عن مباراتي منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بداعي الإصابة عقب عدم تمكنه من إكمال مباراة فريقه ميلان ونظيره سبال لحساب الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي والتي انتهت بتفوق ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووفقا لبيان الجهاز الطبي لفريق ميلان، فإن الحارس الإيطالي الشاب الذي لم يتخطَّ حاجز الـ20 عاما قد تعرض لإصابة في أوتار الساق اليمنى أجبرته على الخروج من الشوط الأول، إذ دخل الحارس الإسباني بيبا رينا بديلا له.

وأنهى ميلان موسمه في الدوري الإيطالي في الترتيب الخامس برصيد 68 نقطة وأهدر فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل واكتفى بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

The post إصابة دوناروما تبعده عن المنتخب الإيطالي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك