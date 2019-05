تقرير| 218

لا فرق بين شرق وغرب.. ولا بين جنوب وشمال،، ففي حب الوطن تتلاشى كل الحدود، ومن كانوا بالأمس ألد المتنافسين اليوم هم يد واحدة على قلب واحد من أجل دعم مرضى السرطان من الأطفال بمبادرة من الهلال الأحمر فرع بنغازي لإقامة مباراة خيرية.

على ملعب شهداء بنينا وبحضور الجمهور، الكل لبى النداء من جميع الشرائح نساء ورجالا، وكوكبة من أبرز نجوم كرة القدم في ليبيا سواء من الأندية أو من المنتخب لخوض المباراة الودية وإيصال رسالة للشركات ورجال الأعمال والتجار وكل من يستطيع التبرع لهؤلاء الأطفال الذين ينتظرون من يمد لهم يد العون.

الهدف سام ونبيل حاول الكل إيصاله عبر الرياضة الأشهر في ليبيا وأيضا لوحات استعراضية ووصلات غنائية من تقديم أطفال عل صوتهم يصل لمن يهمه الأمر وتلمس هذه اللفتة القلوب قبل العقول.

The post بنغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال مرضى السرطان appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية