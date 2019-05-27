بالصور.. رموز النصر يصلون للمشاركة بمهرجان الوفاء

تلبية لدعوة نادي النصر الذي سيحتفل بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وصلت إلى مدينة بنغازي كوكبة من نجوم ورموز الرياضة في ليبيا الذين ساهموا في نجاحات الفريق خلال العقود الماضية.

واستقبل وفد من النصر النجوم القادمين في مطار بنينا وهم إيهاب البوسيفي، ومعاذ عبود، وسالم الرواني الذين كتبوا أسماءهم من ذهب في سجل النادي عندما ظفروا مع الأخضر بكأس ليبيا موسم 2009-2010.

كما كان من بين الواصلين اللاعب عبدالله الشريف المتوج بالممتاز الموسم الماضي، وأنيس الزغب الذي ارتدى قميص البطل موسم 2010-2011، ولم تنس الإدراة أيضا دعوة المدرب جمال بالنور والمدير الرياضي في المنتخب عادل الخمسي الذين يكن لهم “جماهير الفحّامة” كل التقدير والاحترام.

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