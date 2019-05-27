استعدادا لكوبا أميركا.. الأرجنتين دون ميسي بأول مران

خاض المنتخب الأرجنتيني مساء الاثنين أول مران له استعدادا لبطولة كوبا أميركا التي ستقام في البرازيل، بحضور 11 لاعبا غاب عنهم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وأعلن اتحاد كرة القدم بالأرجنتين أن أسطورة الكتلان سيلتحق بالركب مساء اليوم حال وصوله إلى البلاد كما سينضم للمجموعة أيضا أنخيل دي ماريا وماركوس أكونيا لاعبا الوسط والمهاجمون لوتارو مارتينيز وباولو ديبالا.

أما بقية نجوم الألبيسيليستي سيكونون تحت أمر مدرب التانغو سكالوني بعد إنهاء التزماتهم مع أنديتهم وهم حارسا المرمى فرانكو أرماني وإستيبان أندرادا والمدافع خوان فويث، ولاعب الوسط إيثيكيل بالاسيوس والمهاجم ماتياس سواري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية