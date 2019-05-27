رئيس بايرن ميونخ يصر على رحيل بواتينع

أصر رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس على رأيه المتعلق برحيل المدافع جيروم بواتينغ عن الفريق البافاري كي لا يبقى على دكة البدلاء الموسم القادم خاصة بعد استقدام لاعبين جدد هم لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد وأيضا وجود ماتس هوميلز ونيكلاس سولي الذين سيقومون بدوره، على حد تعبير هونيس.

وقدم رئيس النادي البافاري نصيحة لنجم المانشافت عبر تصريحات لصحيفة “كيكر” الألمانية مفادها أن اللاعب لا يصلح لأن يكون في الاحتياط لذلك هو لن يقبل ذلك في كل حال من الأحوال ومن الأفضل عدم إحباطه الآن وفي الموسم القادم لذلك من الأفضل أن لا يستمر مع الفريق.

وأوضح أولي هونيس أنه لا داعي لمعاودة الحديث مع جيروم فرغم مسيرته الممتازة مع البافاري ألا انهم تعاقدوا مع لاعبين جدد لتعزيز خط الدفاع ولا فائدة من التكرار لأنه يعرف رأي الإدارة والنقاش مرة أخرى لن يجدي نفعا.

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