أستون فيلا يعود “للبريمرليغ”

تأهل أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائي “البلاي أوف” المؤهل إلى البريمرليغ.

وافتتح المغربي أنور الغازي أول أهدف أستون فيلا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ليضيف الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق وجون ماكجين، فيما قلص ديربي كاونتي الفارق في الدقيقة 81 بواسطة مارم واجهورن، ليضمن أستون فيلا عودته إلى الدرجة الممتازة الإنجليزية بعد غياب دام 3 مواسم.

وسيرافق أستون فيلا في موسم 2019-2020 من البريمرليغ فريقا نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد المتأهلان الفترة الماضية.

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