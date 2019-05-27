اسم جديد على طاولة تدريب برشلونة

ذكرت إذاعة “RAC1” الكاتالونية أن برشلونة لن يجدد عقد مدربه الحالي إرنيستو فالفيردي وستتجه إدارة الفريق لوضع بديل له بداية من الموسم المقبل.

وكشف التقرير الصحفي أن إدارة النادي الكاتالوني اختار بالفعل المدرب الجديد للفريق والذي سيكون على رأس الإدارة الفنية حيث حددت اسم المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي الحالي.

وأوضح التقرير أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أكد بقاء المدرب فالفيردي عقب خسارة كأس ملك إسبانيا والخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن ضغط الجمهور الكاتالوني قد يطيح بالمدرب الذي لم يستطع تقديم موسم يفي بطموحات بطل الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين.

وكان مارتينيز قد قاد منتخب بلجيكا إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم الماضية بروسيا حيث ينتهي عقد المدرب الإسباني في صيف 2020 مع الاتحاد البلجيكي.

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