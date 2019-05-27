نجوم الكرة يحملون شعار “أنت أقوى من المرض”

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي مباراة خيرية على أرضية ملعب شهداء بنينا أمس الأحد حملت شعار “أنت أقوى” من المرض، وذلك في إطار دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان .

وشهدت المباراة مشاركة أبرز نجوم كرة القدم الليبية .

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر فرع بنغازي توفيق الشكري إن هذه المباراة تأتي في إطار دعم أطفال السرطان .

الشكري أضاف لإخبار ليبيا 24 جاء اختيار هذه الفئة لأنها تحتاج للدعم والمساعدة واختيار لعبة كرة القدم لدعم هذه الفئة لأنها تلقى متابعة كبيرة في ليبيا .

وأشار نسعى لتجميع دعم كبير لمرضى السرطان من خلال المؤسسات والشركات ورجال الأعمال .

وختم بتقديم الشكر لكل من ساهم في إقامة هذه المباراة الخيرية .

يشار إلى أن الهلال الأحمر فرع بنغازي قام بتكريم كل من شارك في هذه المباراة الخيرية عقب انتهاء المباراة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24