كريستيانو رونالدو يفشل في هز شباك بوفون بمقصية جديدة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للقطة مميزة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أثناء مشاركته في مباراة خيرية على ملعب يوفنتوس.

حيث شارك هداف الدوري الإيطالي إلى جانب “أساطير” الكرة الإيطالية أمثال ميشيل بلاتيني وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون وكيلليني.

هذا وأثار رونالدو الحضور بتنفيذه لمقصيته الشهيرة مستهدفاً شباك الحارس المخضرم بوفون لكنها لم تجد طريقها لهز الشباك، ورغم ذلك حظي البرتغالي بتصفيق حار من الجماهير وتحية نجوم الكرة الإيطالية، وانتهت المباراة بخسارة فريق رونالدو 1-2.

يذكر أن مقصية رونالدو نالت شهرتها حينما نجح في تسجيل هدف في شباك فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد، وساعد من خلالها فريقه على العبور لنصف النهائي ومن ثم التتويج بلقب دوري الأبطال عام 2017.

