الاتحاد الليبي للكرة المصغرة يُهنئ نظيره التونسي 

هنأ الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية فيسبوك نظيره التونسي على اختتام الموسم الرياضي للعبة 2018-2019 بعد حصول فريق الجمعية الرياضية بترنجة على لقب البطولة.

بينما حظي بالتتويج في مسابقة الكأس فريق النجم الرياضي بسليانة وبالنسبة لدوري السيدات فكان اللقب من نصيب الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري.

وجاءت التهنئة من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة على فيسبوك نظرا للتعاون الكبير الذي يربط الهيكلين الرسميين للعبة في البلدين.

يشار إلى أن دوري كرة القدم المصغرة في ليبيا توقف في مراحله النهائية بعد الأحداث التي طرأت في البلاد.

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