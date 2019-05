تعرف على أبرز المرشحين لتدريب برشلونة خلفاً لفالفيردي

يمر نادي برشلونة بفترة عصيبة مع نهاية هذا الموسم حيث تعرض لنكستين متتاليتين، بخسارته العريضة بنتيجة 0-4 أمام ليفربول في دوري الأبطال، ثم سقوطه المفاجئ أمام فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا.

وبعد فشل “البارسا” في تحقيق هذين اللقبين، واكتفائه بلقب واحد في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، رجحت العديد من التقارير الإعلامية، أن يكون هذا الموسم، الأخير للإسباني إرنستو فالفيردي، على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، على الرغم من تجديد عقده مؤخراً.

كما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قائمة تضم أربعة مدربين مرشحين للإشراف على “البارسا” انطلاقاً من الموسم المقبل في حال إقالة فالفيردي، وهم الهولندي إريك تين هاغ، الذي قاد نادي أياكس أمستردام لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومواطنه رونالد كومان، المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي، والإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي حقق مع منتخب بلجيكا، المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا.

أما المرشح الرابع، فهو الفرنسي لوران بلان، الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ انفصاله عن باريس سان جيرمان عام 2016.

