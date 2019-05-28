“اللافي” ورفاقه يحتفلون بلقب الدوري الجزائري

ولعب محترفنا الدولي “اللافي” ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، ولعب اللقاء بالكامل وقدم مباراة أكثر من رائعة، حيث نجح في صناعة الهدفين الأول والثاني لفريقه ليقوده للفوز الكبير والتتويج بلقب الدوري الجزائري.
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جريدة الايام الليبية
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