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“اللافي” ورفاقه يحتفلون بلقب الدوري الجزائري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

ولعب محترفنا الدولي “اللافي” ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، ولعب اللقاء بالكامل وقدم مباراة أكثر من رائعة، حيث نجح في صناعة الهدفين الأول والثاني لفريقه ليقوده للفوز الكبير والتتويج بلقب الدوري الجزائري.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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