قبل نهائي الأبطال.. مدرب ليفربول يزف “النبأ السعيد”

وغاب فيرمينو عن الانتصار المثير على برشلونة في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، وكذلك المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز بسبب شد عضلي، لكن كلوب قال إن اللاعب استجاب بشكل جيد للعلاج.

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي الثلاثاء “روبرتو شارك في جزء من المران الأسبوع الماضي ثم جعلناه يخرج وسيدخل التدريبات بدءا من الغد”.

وتابع: “مما رأيته فهو يبدو في حالة جيدة. أنا متأكد أنه سيكون فيحالة جيدة”.

ويتعافى نابي كيتا لاعب وسط غينيا بشكل جيد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن كلوب قال إنه لا يملك فرصة لخوض النهائي.

وسيخوض ليفربول نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي بعدما خسر أمام ريال مدريد في كييف العام الماضي.

وأكد كلوب حماس اللاعبين لكنه قلل من أهمية الحديث عن امتلاك ليفربول خبرة أكبر من توتنهام.

وذكر “نحن متحمسون جدا بخصوص الحصول على فرصة أخرى. نحن من المرجح أن نكون أكثر خبرة لكن لا يبدو أن هذا يؤثر”.

وأضاف “يتعلق الأمر باستخدام الأشياء التي جعلتك تصل إلى النهائي. حتى الآن نحن نجحنا في السيطرة على مشاعرنا بطريقة جيدة جدا”.

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