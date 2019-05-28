صدمة في البرازيل.. تيتي يُنحّي نيمار عن قيادة “السليساو”

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لا يزال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا –مُهاجِم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي- يحجم عن الإدلاء بأي تصريح بعد قرار المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي بإعطاء شارة قيادة منتخب السليساو في بطولة كأس القارات المقبلة، والتي تستضيفها البرازيل الشهر المقبل للاعب داني ألفيش بدلا من نيمار الذي لم يمض على استلامه شارة القيادة أكثر من عام، وسط ملاحظات نقدية راكمها تيتي على أداء نيمار وسلوكه في الملاعب إن مع المنتخب البرازيلي، أو مع ناديه الفرنسي الذي يحترف به.

وتقول وسائل إعلام برازيلية إن نيمار سيحترم قرار المدير الفني، وسيُسلّم شارة القيادة إلى ألفيش، لكننها تقول إن الصدمة التي حدثت في البرازيل لأنصار “السليساو” ونيمار أن المدرب تيتي لم يُمهّد للموضوع، ولم يُصْدِر أي تلميحات أو تنبيهات من شأنها تهيئة الرأي العام إلى قرار محتمل كاستبعاد نيمار عن قيادة المنتخب قبل نحو شهر من بطولة حساسة ومهمة ستستضيفها بلادهم، فيما يتردد أن تيتي سبق أن أبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار بسبب مخالفات سلوكية لم يعد مؤهلا لحمل شارة قيادة منتخب البرازيل حامل لقب كأس العالم أربع مرات.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية فإن المدير الفني تيتي يعتبر أن السلوك المُتهوّر في الملعب لنيمار مع باريس سان جيرمان، واعتراضه على التحكيم، واشتباكه مع الجمهور الفرنسي، وكذلك الإنذارات التي تلقاها كلها عناصر تُظْهِر أن نيمار لا يمتلك مقومات “القائد” الذي من واجباته أن يتواصل مع الحكام بطريقة لبقة، وأن يُهدّئ عناصر فريقه، وأن يتجنب الاحتكاك مع استفزازات المشجعين في الملاعب، وهي أمور اتضح أن نيمار غير قادر على القيام بها خلال الأشهر الماضية.

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