كلوب: غوارديولا فشل في دوري الأبطال

صرح يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن منافسه في البريمييرليغ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري فشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا لعدة مواسم.

وجاء تصريح الألماني بعد ماقاله غوارديولا أن التتويج بالدوري الممتاز أهم من دوري أبطال أوروبا. وأضاف كلوب أنه من الطبيعي سماع مثل هذا الرأي من المدرب الإسباني لأنه لم يتأهل لنهائي التشامبيونزليغ منذ فترة طويلة وفي نفس الوقت أشاد كلوب بزميله في المهنة الذي وصفه بالرائع وأنه يتمتع بموهبة كبيرة ويستحق الثناء دائما.

وأكمل مدرب الريدز أنهم حاولوا التتويج بالدوري الممتاز لكن خصمهم السيتي استحق اللقب لأفضليته وفي نفس الوقت أوضح يورغن كلوب أن شغلهم الشاغل في الوقت الراهن هو نهائي دوري الأبطال الذي سيخوضونه أمام توتنهام السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتنانو في إسبانبا.

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