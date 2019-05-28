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بنغازي: استمرار مواجهات بطولة الكرة الطائرة الرمضانية 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز فريق أبو بكر الخبيري على نظيره أكرم الشحومي بشوطين لشوط واحد ضمن بطولة رباعيات الطائرة في بنغازي المقامة بصالة نادي الهلال.

وجاء الشوط الأول متقاربا في الأداء والمستوى والنقاط حيث انتهى بخمس وعشرين مقابل ثلاث وعشرين لصالح أبوبكر الخبيري ولم تختلف الفترة الثانية كثيرا إذ انتهت  بخمس وعشرين مقابل سبع وعشرين لأكرم الشحومي، ليحتكم الفريقان للشوط الفاصل الذي اختتم باثنتي عشرة مقابل خمس عشرة لصالح أبوبكر الخبيري.

ويحتل المركز الأول في الدوري أبولبابا بإحدى عشرة نقطة  ينقصه مباراة والترتيب الثاني من نصيب أبوبكر الخبيري بتسع نقاط ويعود الثالث لفريق مجدي عبدو بثماني نقاط وأخيرا سوار الشريف بخمس نقاط  ولم يتبق له سوى لقاء واحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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