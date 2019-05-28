معسكر تدريبي لتخصص لعبة الرافا في غدامس 

تحت إشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية أقيم بمقر نادي غدامس للكرة الحديدية معسكر تدريبي لتخصص لعبة رافا حيث أشرف على المحاور المدرب الوطني للناشئين الكابتن راشد السويسي يرافقه الإداري مصطفى الشريدي.

واستهدف المعسكر أكثر من خمسة عشر رياضيا من منتسبي نادي غدامس التخصصي لمدة ثلاثة أيام متتالية استفاد المتدربون خلاله من حصص نظرية وعملية وسيتم من خلال هذه الدورة اختيار الرياضيين المتميزين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة مع المنتخب الوطني الليبي للعبة.

وفي ختام المعسكر أقيمت احتفالية اختتام الأنشطة الرمضانية للنادي وتكريم المدربين على المجهود المبذول طيلة أيام الدورة التدريبية.

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