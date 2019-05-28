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معسكر تدريبي لتخصص لعبة الرافا في غدامس 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحت إشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية أقيم بمقر نادي غدامس للكرة الحديدية معسكر تدريبي لتخصص  لعبة رافا حيث أشرف على المحاور المدرب الوطني للناشئين الكابتن  راشد السويسي يرافقه الإداري  مصطفى الشريدي.
واستهدف المعسكر أكثر من خمسة عشر رياضيا من منتسبي نادي غدامس التخصصي لمدة ثلاثة أيام متتالية استفاد المتدربون خلاله من حصص نظرية وعملية وسيتم من خلال هذه الدورة اختيار الرياضيين المتميزين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة مع المنتخب الوطني الليبي للعبة.
وفي ختام المعسكر أقيمت احتفالية اختتام الأنشطة الرمضانية للنادي وتكريم المدربين على المجهود المبذول طيلة أيام الدورة التدريبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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