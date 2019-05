عرض جديد لراموس من فريق صيني.. وبيريز يُعلق على إمكانية رحيله

قام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتعقيب على إمكانية رحيل قائد الفريق الملكي، الدولي الإسباني سيرخيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث قال بيريز:

“في الوقت الراهن، راموس هو الأعلى أجرا بين لاعبي ريال مدريد، إنه القائد، وأفضل لاعب، وهو يستحق ذلك”.

كما اعتبر بيريز أن راموس بمثابة ابنه، حيث قال:

“أحب سيرخيو مثل ابني”.

وأضاف رئيس الريال:

“لقد تم إخباري بأن راموس تلقى عرضاً جيداً من فريق صيني، لكن وفقاً للقواعد هناك فلن يتمكنوا من دفع المقابل المادي لإتمام الصفقة، الأكثر من ذلك، لقد أخبرت راموس بأن هذا لن يحصل، من المستحيل أن يسمح الريال برحيل قائده”.

هذا وجاء تصريح بيريز، رداً على التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وتحدثت عن رغبة راموس في الرحيل عن ريال مدريد، بعد صدامه مع رئيس النادي الملكي، عقب مباراة أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

