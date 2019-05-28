رئيس لاتسيو: على يوفنتس أن يطلبوا أشياء ممكنة

تحدث رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو بنبرة حادة عندما أعلن عن موقف ناديه من الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة مفادها أن يوفنتس الإيطالي طلب شراء الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط وسط الفريق.

وقال لوتيتو في تصريحات لصحيفة لاغازيتا ديللو سبورت إن إدارة السيدة العجوز لم تتقدم بأي عرض لضم اللاعب الذي هو ليس أساسا للبيع “وكيف لهم أن يفعلوا لأنه في هذه الحياة نطلب فقط الأشياء الممكنة” على حد تعبيره.

وأكمل رئيس لاتسيو أن يوفي حاول سابقا التعاقد مع كيتا بالدي بطريقة خاصة به لذلك النتائج كانت عكسية للبيانكو نيري وقمت ببيع اللاعب إلى موناكو مقابل 30 مليون يورو.

ونوه أن صفقة سافيتش لن تكون موضوعا للنقاش إلا إذا تم عرض مبلغ كبير للنادي وللاعب على حد السواء وقتها سيجلسون على الطاولة للتحدث حسب لوتيتو.

الجدير بالذكر أن أغلب الأخبار والتقارير الصحفية الإيطالية تتحدث عن اقتراب سافيتش من السيدة العجوز خلال الميركاتو المقبل.

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