فيليبي ينضم لوصيف الليغا

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً مع المدافع البرازيلي فيليبي أوغوستو مونتيرو قادماً من بورتو البرتغالي ليعوض قائده الأورغواياني دييغو غودين والذي غادر الفريق المدريدي .

وكشف بورتو عن انتقال اللاعب عبر موقعه الرسمي حيث أعلن أن مدافعه البرازيلي وقع رسميا على كشوفات وصيف الدوري الإسباني حيث مثل اللاعب بورتو منذ صيف عام ألفين وستة عشر وخاض معه العديد من المباريات وكان لاعباً محورياً في تشكيلة التنين البرتغالي.

وخاص اللاعب البرازيلي صاحب الثلاثين عاماً مباراة واحدة مع منتخب السامبا عام ألفين وثمانية عشر لتكون صفقة فيليبي هي الأولى للروخي بلانكوس للموسم الجديد .

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