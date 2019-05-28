سيرينا تبلغ الدور الثاني في فرنسا

تغلبت الأمريكية سيرينا وليامز على الروسية فايتاليا ديتشينكو بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في انطلاقتها في بطولة فرنسا المفتوحة .

ونجحت سيرينا في الفوز المباراة بعدما قلبت تأخرها إلى فوز حيث احتاجت إلى ساعة ونصف للفوز بالمباراة ، ففي المجموعة الأولى تأخرت سيرينا بستة أشواط مقابل شوطين لكنها عادت بقوة في المجموعة الثانية والتي أنهتها بستة لواحد، لتنهي المجموعة الثالثة والأخيرة بكل سهولة بستة أشواط نظيفة

وستواجه حاملة اللقب ثلاث مرات في البطولة في الدور المقبل أمام الفائزة من مباراة اليابانية كورومي نارا والسلوفينية داليلا ياكوبوفيتش ، حيث تسعى سيرينا للعودة لمنصات التتويج في بطولات الغراند سلام من آخر فوز لها منذ عامين ضمن بطولة أستراليا المفتوحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية