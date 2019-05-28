بداية ناجحة لنادال ودجوكوفيتش في “رولان غاروس”

تمكن المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس للتنس بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الألماني الصاعد يانيك هانفمان في الدور الأول للبطولة بثلاث مجموعات دون مقابل .

واستطاع نادال أن يتجاوز منافسه الألماني في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل اثنين ، ليواصل الماتادور الإسباني هيمنته في المجموعة الثانية والتي كسبها بسهولة بستة لواحد، ليبدأ نادال المجموعة الثالثة بكل سهولة حيث تجاوز اللاعب الألماني بعد كسر الإرسال بستة مقابل ثلاثة في المباراة التي استغرقت ساعة وسبع وخمسين دقيقة .

ليبدأ ملك الملاعب الترابية انطلاقته في البطولة بأفضل طريقة محققاً انتصاره السابع والثمانين في ميسرته الاحترافية في بطولة فرنسا .

من جانب آخر استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش مشواره في البطولة بفوزه على البولندي هوبرت هركاتش بثلاث مجموعات نظيفة

وتجاوز المصنف الأول على العالم اللاعب البولندي في المجموعة الاولى بستة مقابل أربعة قبل أن يعود في المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي ويتمكن بالإطاحة بهركاتش بستة أشواط مقابل شوطين

ويسعى دجوكوفيتش للتتويج باللقب الثاني في مسيرته ضمن البطولة بعدما فاز بنسخة ألفين وستة عشر، حيث يبحث المصنف الأول للفوز بكل الألقاب الأربع الكبرى للمرة الثانية على التوالي

وسيلتقي اللاعب الصربي في الدور الثاني من البطولة أمام السويسري هنري لاكسونين والذي تجاوز الإسباني بيدرو بورتيرو بثلاث مجموعات دون مقابل .

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