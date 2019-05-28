“غاتوزو” يضع حدا لمسيرته “التدريبية” مع ميلان

أعلن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عن نهاية مسيرته التدريبية رفقة فريقه ميلان بعد تجربة دامت لحوالي 18 شهرا اختتمت بحصول الفريق على المركز الخامس برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة تؤهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم

وفي أول تصريح عقب اتخاذه قرار الرحيل عن ميلان قال غاتوزو لاريبوبليكا إنه استغنى عن مستحقاته المالية حتى نهاية عقده صيف عام 2021 والتي تقدر بحوالي 5.5 مليون يورو حتى يتم تسديد مستحقات باقي طاقمه الفني مؤكدا في الوقت ذاته إن علاقته مع ميلان لم تكن من أجل المال

وعاش غاتوزو في نهاية الموسم فترة متقلبة جعلته يتخذ قرار الابتعاد عن ميلان نظرا لعدم وضوح سياسة بنك إليوت الأمريكي الذي يستحوذ على أسهم ميلان

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