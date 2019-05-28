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“غاتوزو” يضع حدا لمسيرته “التدريبية” مع ميلان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عن نهاية مسيرته التدريبية رفقة فريقه ميلان بعد تجربة دامت لحوالي 18 شهرا اختتمت بحصول الفريق على المركز الخامس برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة تؤهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم

وفي أول تصريح عقب اتخاذه قرار الرحيل عن ميلان قال غاتوزو لاريبوبليكا إنه استغنى عن مستحقاته المالية حتى نهاية عقده صيف عام 2021 والتي تقدر بحوالي 5.5 مليون يورو حتى يتم تسديد مستحقات باقي طاقمه الفني مؤكدا في الوقت ذاته إن علاقته مع ميلان لم تكن من أجل المال

وعاش غاتوزو في نهاية الموسم فترة متقلبة جعلته يتخذ قرار الابتعاد عن ميلان نظرا لعدم وضوح سياسة بنك إليوت الأمريكي الذي يستحوذ على أسهم ميلان

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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