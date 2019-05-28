الصفاقسي “يفسخ” عقد مدربه الهولندي

فسخ النادي الصفاقسي التونسي عقد مدربه الهولندي رود كرول قبل جولتين فقط من ختام منافسات الدوري التونسي وقبل أسبوع من مواجهة الترجي في نصف نهائي كأس تونس

إذ اعلن النادي الصفاقسي في بيان رسمي عبر موقعه على الأنترنت أن الإدارة تواصلت إلى اتفاق مع كرول يقضي بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين

وقررت إدارة فريق عاصمة الجنوب التونسي فسخ عقد مدربه بعد خروج الفريق من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي كما أنه بات خارج المنافسة على لقب البطولة التونسية كما أن الصفاقسي فقد المركز الثاني بعد أن تعادل في آخر جولة ليفقد المقعد المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

يذكر أن رود كرول توج مع الصفاقسي التونسي بكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري التونسي موسم 2013

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