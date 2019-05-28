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الصفاقسي “يفسخ” عقد مدربه الهولندي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فسخ النادي الصفاقسي التونسي عقد مدربه الهولندي رود كرول قبل جولتين فقط من ختام منافسات الدوري التونسي وقبل أسبوع من مواجهة الترجي في نصف نهائي كأس تونس

إذ اعلن النادي الصفاقسي في بيان رسمي عبر موقعه على الأنترنت أن الإدارة تواصلت إلى اتفاق مع كرول يقضي بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين

وقررت إدارة فريق عاصمة الجنوب التونسي فسخ عقد مدربه بعد خروج الفريق من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي كما أنه بات خارج المنافسة على لقب البطولة التونسية كما أن الصفاقسي فقد المركز الثاني بعد أن تعادل في آخر جولة ليفقد المقعد المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

يذكر أن رود كرول توج مع الصفاقسي التونسي بكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري التونسي موسم 2013

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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