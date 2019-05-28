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ليوناردو يلتحق بـ”غاتوزو” ويترك “ميلان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبل مجلس إدارة ميلان استقالة المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو عقب نهاية الموسم الحالي ليلتحق بمدرب الفريق جينارو غاتوزو

وتشير الأخبار المقربة من البرازيلي ليوناردو إنه لم يشعر بالراحة أثناء عمله مع إدارة ميلان الحالية حيث لم يحصل على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تطبيق أفكاره

وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان إنه يتمنى للبرازيلي ليوناردو مستقبلا رياضيا ناجحا كما ثمن مجهوداته طيلة الفترة الماضية ومساهمته في انتشال الفريق في المرحلة الصعبة التي يمر بها رغم صعوبة الوضع الاقتصادي للفريق

ومن المفترض أن يعلن ميلان عن اسم المدير الرياضي الجديد للفريق خلال الفترة القليلة القادمة ومن بين الأسماء المرشحة سيكون لوكاس كامبوس المدير الرياضي السابق لفريق موناكو الفرنسي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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