ليوناردو يلتحق بـ”غاتوزو” ويترك “ميلان”

قبل مجلس إدارة ميلان استقالة المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو عقب نهاية الموسم الحالي ليلتحق بمدرب الفريق جينارو غاتوزو

وتشير الأخبار المقربة من البرازيلي ليوناردو إنه لم يشعر بالراحة أثناء عمله مع إدارة ميلان الحالية حيث لم يحصل على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تطبيق أفكاره

وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان إنه يتمنى للبرازيلي ليوناردو مستقبلا رياضيا ناجحا كما ثمن مجهوداته طيلة الفترة الماضية ومساهمته في انتشال الفريق في المرحلة الصعبة التي يمر بها رغم صعوبة الوضع الاقتصادي للفريق

ومن المفترض أن يعلن ميلان عن اسم المدير الرياضي الجديد للفريق خلال الفترة القليلة القادمة ومن بين الأسماء المرشحة سيكون لوكاس كامبوس المدير الرياضي السابق لفريق موناكو الفرنسي

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