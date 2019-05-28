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طائرة أبولبابة تتوج ببطولة بنغازي التنشيطية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل فريق أبولبابة على لقب بطولة بنغازي التنشيطية للكرة الطائرة التي تقام خلال شهر رمضان في ضيافة قاعة الألعاب الرياضية بنادي الهلال بتنظيم وإشراف من قبل الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بمدينة بنغازي.

واستطاع فريق أبولبابة من تحقيق نتيجة الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها وحصد في رصيده 11 نقطة مكنته من التتويج بلقب البطولة التنشيطية.

وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة حل فريق أبوبكر الخبير في المركز الثاني فيما جاء فريق مجدي عبدو ثالثا وسوار الشريف رابعا متساويا في النقاط رفقة فريق أكرم الشحومي.

وتختتم منافسات بطولة بنغازي التنشيطية مساء اليوم الثلاثاء بمباراة ستجمع فريقي أبولبابة ونظيره سوار الشريف لكن نتيجتها في نهاية المطاف لن تؤثر على تتويج فريق أبولبابة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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