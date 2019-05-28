الكاف يوقف الحكم المصري جريشة

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر على خلفية أداءه السيئ أثناء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي الذي جمع الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي

وتسبب جريشة في احتجاج لاعبي الوداد بعد إلغاء هدف لهم بداعي لمسة اليد وعدم احتساب ركلة جزاء بعد رجوعه لتقنية الفار

وتعاني الكرة الأفريقية على الدوام من مشاكل تحكيمية وتشهد بين الفينة والأخرى احتجاجات من قبل الأندية على الحكام

وستقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي وضيفه الوداد المغربي مساء الجمعة إذ يحتاج الترجي لنتيجة التعادل السلبي أو تحقيق الفوز لضمان الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي

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