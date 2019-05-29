اختتام دوري المرحوم مراد عمران في رأس لانوف

وصل دوري المرحوم مراد عمران في رأس لانوف لمحطاته الأخيرة بعد أن تم تنظيمه في نسخته الأولى من قبل أكاديمية الوسط لتنمية المهارات.

واختتم الدوري بمباراة نهائية جمعت بين فريقي طيور الجنة والنصر وانتهت بفوز الأول بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

وتميزت المباراة بالندية والإثارة بين لاعبي الفريقين حيث تقدم النصر أولا في النتيجة عن طريق لاعبه إبراهيم بشبش فيما عدل منتصر العمامي النتيجة لفريق طيور الجنة قبل أن تأتي باقي الأهداف وتحسم المباراة.

وفي ختام المباراة تم تكريم فريق طيور الجنة الحائز على لقب البطولة كما تواجد أيضا والد المرحوم مراد عمران لمواكبة اللحظات الختامية.

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