اخبار الرياضة

الأهلي وأبومليانة يبلغان نهائي القدامى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ فريقا الأهلي طرابلس وأبو مليانة المباراة النهائية لبطولة أبو سليم لكرة القدم لقدامى الرياضيّين للأندية التي ينظمها نادي أبوسليم الرياضي بمناسبة الشهر الفضيل

وجاء تأهل الأهلي على حساب فريق الترسانة بعد تفوقه عليه بسداسية نظيفة حملت تواقيع لاعبيه أكرم العزابي وأسامة الفزاني وأبوبكر السيليني وعادل البشاري وعماد الدهماني. الدهماني

بينما حجز أبومليانة بطاقة النهائي من خلال فوزه على فريق أبي الأشهر بـ4 أهداف لهدف سجلها يوسف السيليني في مناسبتين ونصر الدين المقمز بهدفين

هذا وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الـ6 مساءً

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك