الأهلي وأبومليانة يبلغان نهائي القدامى

بلغ فريقا الأهلي طرابلس وأبو مليانة المباراة النهائية لبطولة أبو سليم لكرة القدم لقدامى الرياضيّين للأندية التي ينظمها نادي أبوسليم الرياضي بمناسبة الشهر الفضيل

وجاء تأهل الأهلي على حساب فريق الترسانة بعد تفوقه عليه بسداسية نظيفة حملت تواقيع لاعبيه أكرم العزابي وأسامة الفزاني وأبوبكر السيليني وعادل البشاري وعماد الدهماني. الدهماني

بينما حجز أبومليانة بطاقة النهائي من خلال فوزه على فريق أبي الأشهر بـ4 أهداف لهدف سجلها يوسف السيليني في مناسبتين ونصر الدين المقمز بهدفين

هذا وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الـ6 مساءً

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